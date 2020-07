Drei verkaufsoffene Sonntage

Demnach wurden bei einem Treffen mit Bielefeld Marketing, Handelsverband, Kaufmannschaft Altstadt und Werbegemeinschaft City folgende Termine benannt: Verkaufsoffene Sonntage sollen in Bielefeld am 11. Oktober, 13. Dezember (Adventsshopping) und 27. Dezember jeweils von 13 bis 18 Uhr stattfinden. Gesetzt waren vor der Pandemie schon der 11. Oktober anlässlich der Glücktalertage in Brackwede und der 3. Adventssonntag.

Neu: Der Sonntag nach Weihnachten

Neu hinzugekommen ist jetzt der Sonntag nach Weihnachten. „Er ist für Bielefeld als verkaufsoffener Sonntag noch unbekannt. Ich kann aus persönlicher Erfahrung in Herford nur Positives berichten. Dort ist der Tag schon seit Jahren verkaufsoffen und immer erfolgreich“, begründet Dennis Bußian, zweiter Vorsitzender der Kaufmannschaft Altstadt, den für Bielefeld ungewöhnlichen Termin.

Ganz in trockenen Tüchern sind diese Termine aber noch nicht. „Es wird gegenüber Kirchen und Gewerkschaften ein Anhörungsverfahren geben. Und auch der Rat muss auf seiner Sitzung am 3. September den verkaufsoffenen Sonntagen zustimmen“, erklärt Bielefeld-Marketing-Geschäftsführer Martin Knabenreich auf Anfrage. Zwar gehe man davon aus, dass der Beschluss auf die mehrheitliche Zustimmung der Parteien stoße. Wie indes die Gewerkschaften entscheiden werden, ist derzeit noch nicht absehbar. „Die drei verkaufsoffenen Sonntage dienen dazu, den Handelsstandort Bielefeld zu stärken und die Corona-bedingten Einbußen zumindest teilweise zu kompensieren“, sagt Knabenreich, der somit auf ein Einsehen der Gewerkschaften hofft.