Figuren auf Sennestadtteich erneut beschädigt

Zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Skulptur des Ensembles mit dem Namen »Das große Strandstillleben« auf dem Sennstadt-Teich am Lindemann-Platz.

Die Plastik besteht aus mehreren Figuren und befindet sich mittig des Teiches. Das Stillleben ist nur über Wasser zu erreichen. Am Samstagmittag verständigte ein Mitarbeiter des nahegelegen Bootsverleihs die Polizei.

Eine der Figuren befand sich in einem Tretboot, das zusammen mit zwei weiteren Booten am Steg befestigt war. Offensichtlich gelangten die Täter mit dem Boot zu dem Stillleben und entwendeten die Figur. Im Anschluss ließen sie die beschädigte Figur im Boot zurück und flüchteten.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521-5450 entgegen.

Erst am Samstag hatte das WESTFALEN-BLATT groß darüber berichtet, dass die Kunstwerke wieder aufgebaut worden sind. Auch in diesem Fall waren die Figuren beschädigt worden. Hier der Bericht:

Peter Sommer war mehr als enttäuscht. Er war deprimiert. Der freischaffende Künstler und langjährige Kunstprofessor an der Universität Bielefeld, heute 83 Jahre alt, wollte nicht glauben, dass Kunst im öffentlichen Raum in Bielefeld so wenig zählt. Eines seiner bekanntesten Werke war gerade zerstört worden, und niemanden schien die Restaurierung zu interessieren. Es ist eine Gruppe aus 17 unterschiedlich großen, erdfarbigen und bauchigen Terrakotta-Figuren, die jeder Sennestädter kennt. Unter dem Namen »Das große Strandstillleben« war sie seit Anfang der 80er Jahre jeden Sommer auf einer eigens dafür geschaffenen Insel inmitten des Sennestadtteiches zu sehen. Außer den Enten sollte niemand Zutritt zu dem schwimmenden Kiesbett und seinen »Bewohnern« haben. Die kalte Jahreszeit verbrachte das nur bedingt wetterfeste Kunstwerk im »Winterschlaf« in den Katakomben des Sennestadthauses.

Dorthin wurde es von seinem Besitzer, der Sennestadt GmbH, auch im Herbst 2017 wieder transportiert – allerdings unter anderen Vorzeichen. Denn im September waren mehrere der zum Teil lebensgroßen Figuren von Randalierern zu Scherbenhaufen zertrümmert worden. Als die Nachricht von der Zerstörung seines Werkes bei Peter Sommer in Oerlinghausen eintraf, begann der sofort mit Überlegungen, wie eine Restaurierung und Finanzierung realisiert werden könnte.

Kostenpunkt 4000 Euro

Der Künstler führte Gespräche mit der Sennestadt GmbH, dem Bezirksamt und dem Sennestadtverein, hatte aber nie den Eindruck, als würde es jemanden wirklich kümmern, was mit dem »Strandstillleben« passiert. Noch ein Jahr später, im Herbst 2018, war nichts zu dessen Wiederherstellung, die 4000 Euro kosten würde, in die Wege geleitet worden. »Es ging mir hier gar nicht nur um mein Werk«, sagt Peter Sommer, »sondern generell um den stiefmütterlichen Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum. Künstler dürfen nicht wie der letzte Dreck behandelt werden.«

Er wollte diesbezüglich schon alles hinschmeißen, als sich im vergangenen Oktober schließlich Ulrich Klemens als Vermittler einschaltete. Der gelernte Pädagoge und frühere Vorsitzende des Sennestadtvereins, wie Sommer 83 Jahre alt, ist in Sennestadt noch immer gut vernetzt. Er konnte die Bezirksvertretung davon überzeugen, 1250 Euro aus Sondermitteln zuzuschießen. Weitere 1900 Euro sammelte Klemens über mehrere Spender ein, die anonym bleiben wollen. Den Restbetrag bis zur Platzierung des Kunstwerkes auf dem See will die Sennestadt GmbH übernehmen.

»Alle Kunst braucht Pflege«

Diese Perspektive hat Peter Sommer einigermaßen versöhnt. »Aber«, sagt er, »wenn Ulrich Klemens und ich nichts unternommen hätten, würden die Skulpturen weiter im Keller liegen und vergammeln. Dabei braucht alle Kunst Pflege. Man kann sie nicht einfach kaufen, hinstellen und sagen: ›Jetzt haben wir unsere Schuldigkeit getan.‹«

Inmitten einer Geduldsprobe sieht sich indes der Bielefelder Künstler Christian Stiesch. Der 53-Jährige, einst Bildhauerei-Schüler unter Peter Sommer, ist mit der Restaurierung des Scherbenhaufens »Strandstillleben« beauftragt worden. Nach und nach holt er sich die beschädigten Skulpturen aus Sennestadt in seine Werkstatt in Sieker, um sie mit warmem Wasser einzuweichen, dann zu waschen, Flechten und Moose vorsichtig abzubürsten, die Scherben zusammen zu puzzeln, mit Epoxidharz neu zu verkleben, Risse filigran zu verspachteln und abzuschleifen. Zwischendurch müssen die schadhaften Stellen immer wieder durchtrocknen. Ein abschließender Schutzanstrich mit einem unsichtbaren, so genannten Hydrophobierungsmittel soll das Material künftig so gut gegen die Witterung schützen, dass es 20 Jahre ganzjährig draußen überdauern kann.

Während der Arbeitsgänge treten jedoch Probleme auf: »Durch das Zersplittern hat das Material Spannung abgebaut und sich verzogen«, sagt Stiesch. »Außerdem gibt es Risse, Löcher und auch Fehlstellen, die ergänzt werden müssen.« Das Terrakotta-Material stellt den Restaurator dabei vor eine zusätzliche Herausforderung: »Die Erdfarbtöne variieren von Figur zu Figur – von grau-weiß bis hellbraun oder auch ocker«, erklärt er. »Deshalb muss ich die Spachtelmasse mit unterschiedlichen Pigmenten immer wieder neu anrühren.«

Zwei der 17 Figuren wird aber auch Christian Stiesch nicht retten können. Sie sind so stark beschädigt, dass Peter Sommer sie aus seinem Fundus komplett ersetzen muss. Bis Ende September soll das Kunstwerk in Gänze wieder hergestellt sein, so dass es bei einem Festakt feierlich auf dem Sennestadtteich in Position gebracht werden kann.

Kurator soll 2020 kommen

Die Hoffnung aller Beteiligten ruht nun auf einer von Kulturdezernent Udo Witthaus in Aussicht gestellten Stellenausschreibung: Gesucht wird ein neuer Kurator für Herford, Gütersloh und Bielefeld, der sich unter anderem um die Instandhaltung von Kunst im öffentlichen Raum kümmert. 2020 soll sein Dienstantritt sein.

Eigentümer des »Strandstilllebens« bleibt vorerst die Sennestadt GmbH, wie Geschäftsführer Bernhard Neugebauer auf Anfrage mitteilt. Das verändere sich auch nicht dadurch, dass der Sennestadtteich, wie berichtet, im November 2019 in den Besitz der Stadt Bielefeld übergeht.