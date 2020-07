13 Parteien und zwölf OB-Bewerber

Rekord bei Wahlvorschlägen für die Kommunalwahl am 13. September – besonderes Hygiene-Konzept

Bielefeld (WB). 13 Parteien und Wählergemeinschaften wollen bei der Kommunalwahl am 13. September in Bielefeld antreten, zwölf von ihnen stellen auch eine eigene Bewerberin oder einen Bewerber für das Oberbürgermeister-Amt auf. Das sind so viele wie noch bei keiner Kommunalwahl seit 1945. Gestern ist die Frist abgelaufen, bis zu der die Wahlvorschläge eingereicht werden konnten.