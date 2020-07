Vergiftete Pausenbrote: Klaus O. muss Opfern gut eine Million Euro Entschädigung zahlen

Bielefeld/Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Mit seinen vergifteten Pausenbroten hat Klaus O. das Leben von zwei Familien zerstört. Nun muss der bereits zu lebenslanger Haft verurteilte Mann an zwei Opferfamilien eine hohe Entschädigungssumme zahlen. Das Arbeitsgericht Bielefeld verurteilte Klaus O. am Dienstag in Abwesenheit zur Zahlung von mehr als eine Million Euro. Woher das Geld kommen soll, ist allerdings offen.

Von Paul Edgar Fels