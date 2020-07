„Die Geschichten derMenschen haben mich geerdet“

Garlichs stammt aus Bad Oeynhausen, studierte in Münster Theologie und Geschichte und war dann unter anderem für Radio Gütersloh tätig, als er gefragt wurde, ob er sich eine Tätigkeit als Leiter der Pressestelle Bethel vorstellen könnte. Er konnte, obwohl er von Bethel damals „kaum mehr als die Briefmarkenstelle“ gekannt habe.

Dienstantritt im Pförtnerhäuschen

Sitz der Pressestelle mit kleinem Team war bei seinem Dienstantritt noch das Pförtnerhäuschen am Kantensiek. 1995 erfolgte der Umzug ins Haus Dankort; heute sind 16 Mitarbeiter für die Presseabteilung tätig. Die ist zuständig nicht nur für Bethel, sondern für alle rund 280 Einrichtungen der von Bodelschwinghschen Stiftungen in acht Bundesländern. Dort reagiert man nicht nur auf aktuelle Anfragen der Medien, es entstehen auch Zeitschriften: „Der Ring“ (seit 1961) und „Der Bote von Bethel“, der seit 125 Jahren erscheint. Garlichs: „Die älteste diakonische Zeitschrift Deutschlands.“

Für ihn sei es 1994 ein „leichter Einstieg“ gewesen: „Ich bin überall offen und freundlich begrüßt worden.“ An seinen ersten Termin erinnert er sich noch gut: „In Gilead IV – ich kannte niemanden dort und musste zuerst auf die Bethel-Karte schauen, um hin zu finden.“

Er hat die Besuche von fünf Bundespräsidenten und von Bundeskanzlerin Angela Merkel und deren Vorgänger Gerhard Schröder mit vorbereitet. Garlichs betrachtet solche Visiten als „Werbung für Bethel“: „Für die Wahrnehmung der guten Arbeit, die die von Bodelschwinghschen Stiftungen leistet, ist das ungeheuer wichtig.“

Auch dunkle Kapitel aufarbeiten

Garlichs verweist darauf, dass die Bethel-Öffentlichkeitsarbeit auch dann immer schnell und transparent reagiert habe, wenn es um Themen wie etwa Zwangssterilisation oder Zwangsarbeiter gegangen sei. Garlichs: „Bethel steht auch zu den eher dunklen Kapiteln der Vergangenheit. Wir wollen, dass diese Kapitel aufgearbeitet werden.“ Das gelte zum Beispiel für ein neues Forschungsprojekt, das sich mit dem Lebensalltag in den 1920er bis 1940er Jahren in Bethel beschäftige.

In seinen 26 Bethel-Jahren habe sich die diakonische Einrichtung verändert – auch sichtbar in Bethel selbst. Aber, so Garlichs, der „Ortschaftsgedanke ist noch da – hier in Bethel genauso wie etwa in Freistatt oder in Lobetal.“

Ihn am meisten beeindruckt und berührt hätten immer wieder die Geschichten der Menschen: „Das hat mich geerdet.“ Die Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrem Lebensalltag zu stärken, das sei eine große Leistung Bethels.

Der Ortschaftsgedanke ist noch da

Gerade in Bethel seien die vergangenen Monate coronabedingt mit erheblichen Einschnitten für Bewohner und Patienten einher gegangen. So hätten die Bethel Atletics ausfallen müssen („Das hat viele Menschen traurig gemacht“), die Werkstätten würden Auftragsrückgänge verzeichnen. Aber, so Garlichs: „Dort verliert niemand seinen Arbeitsplatz.“

Er und seine Frau hätten keine großen Reisen nach Rentenbeginn geplant, die jetzt hätten ausfallen müssen. Er stehe in einem „lebendigen Verhältnis“ zu seiner Kirchengemeinde Westkilver in seinem Wohnort Rödinghausen, wolle sich dort weiterhin aktiv einbringen. Was er bedauert: „Unsere Chorproben fallen wohl noch weiterhin aus.“

Sein Nachfolger wird Johann Vollmer, der bereits seit dem 150. Bethel-Jubiläum 2017 in der Pressestelle tätig ist.