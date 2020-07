Straßenwahlkampf war einmal

Der „Siggi“ bliebt tabu

Der Siegfriedmarkt ist Bielefelds beliebtester Wochenmarkt. Hier haben die Parteien immer gern um Stimmen geworben. Doch im Kommunalwahlkampf ist der Markt für Infostände tabu. Das gilt auch für den Meinolfmarkt, den Altstadtmarkt auf dem Alten Markt, den Marktplatz in Jöllenbeck und den Markt in Baumheide, der ohnehin auf einer Privatfläche abgehalten wird. Überall ist zu wenig Platz für zusätzliche Wahlkampf-Stände.

Möglich bleiben Info-Stände dagegen auf dem Kesselbrink (einer auf dem Gehweg), auf dem Ostmarkt, auf dem Brackweder Markt am Platz vor der Feuerwache und auf dem Treppenplatz (jeweils maximal zwei Stände), auf den Märkten in Heepen (ein Stand auf dem Gehweg), Brake (zwei Stände), Schildesche (zwei Stände), Senne (zwei Stände), Sennestadt und Stieghorst (zwei Stände).

Hygieneregeln

Doch an diesen Standorten gelten strenge Hygienevorschriften. Die Wahlkämpfer dürfen sich nur direkt an ihrem Stand aufhalten. Außerdem müssen sie stets den Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen sich und den Passanten einhalten. „Das aktive Zugehen auf Passanten ist nicht erlaubt“, heißt es dazu in einem Schreiben der Verwaltung. Es dürfe auch keine Gruppenbildung an dem Stand stattfinden. „Sobald sich eine Ansammlung von Menschen anbahnt, müssen Sie diesem entgegenwirken“, lautet die klare Vorgabe an die Wahlkämpfer. Ein Mund-Nase-Schutz ist Pflicht. Wahlkampfmaterialien, zum Beispiel Stifte, müssen regelmäßig desinfiziert und möglichst Handschuhe getragen werden.

„Das sind Auflagen, die kaum zu erfüllen sind“, sagt Simon Lange, Kreisgeschäftsführer der Bielefelder CDU. Bei der Union setzt man auf Alternativen und ist überrascht vom Erfolg des eigenen Videotalk-Formats. Dabei beschäftigt sich OB-Kandidat Ralf Nettel­stroth mit unterschiedlichen Themen, hat manchmal auch Fachleute zu Gast und beantwortet Fragen, die ihm Zuschauer online stellen können. Verfolgt werden kann der Talk auf der Internetseite der CDU, aber auch auf Facebook und Instagram. „Wir erreichen damit bis zu 700 Menschen“, sagt Simon Lange. Das ist mehr als bei einer üblichen Parteiveranstaltung – oder am Stand auf dem Wochenmarkt.

Online-Wahlkampf

Auch Nettelstroths grüne Mitbewerberin Kerstin Haarmann setzt auf Online-Talks. Meist geht es um die aktuelle Corona-Situation. „Es ist wichtig, in Zeiten wie diesen mit Menschen ins Gespräch zu kommen“, meint die Kandidatin.

Insgesamt treten 13 Parteien und Wählergemeinschaften zur Kommunalwahl in Bielefeld an . Zwölf schicken auch eigene OB-Bewerber ins Rennen. Für die Wählergemeinschaft Bürgernähe und die Piraten ist das Gordana Rammert. Gerade die „Kleinen“ haben es im Wahlkampf besonders schwer, wenn „Klassiker“ wie der Wahlkampfstand weitestgehend ausfallen. „Wir wollen möglichst viele Flyer an die Haushalte verteilen“, sagt Rammert. Und sie will sich unter dem Motto „Spazier’ durchs Quartier“ von Bürgern zu Rundgängen durch einzelne Stadtteile einladen lassen, hofft so auf Wähler-Kontakte.

Die SPD steigt derweil aufs Rad. Mit roten Fahrrädern und einem Lasten-E-Bike wollen die Genossen ihre Botschaften unters Volk bringen. Das soll neben den Wahlplakaten für Erkennbarkeit im Stadtgebiet sorgen.