Hundehalterin ist abgetaucht

Dem zehn Jahre alten Mädchen Wiktoria Piekarek geht es mittlerweile etwas besser. Sie ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, muss sich aber noch schonen. „Wiktoria ist ein starkes Mädchen. Sie ist sehr tapfer“, sagt ihr Onkel Paul Kaiser. Nach wie vor muss das Bein aufgrund der Infektionsgefahr geschont werden. „Wikoria bekommt auch Antibiotika.“

Das Kind war wie berichtet auf dem Spielplatz in Gellershagen von dem mutmaßlichen Kampfhund angegriffen und mit zwei Bissen in den linken Oberschenkel schwer verletzt worden. Der Hund war nicht angeleint. Die Halterin hatte sich nach dem Vorfall vom Spielplatz entfernt, ohne sich um das schwer verletzte Kind und ihre verzweifelte Mutter zu kümmern. Ein Mann, der eine Leine in der Hand trug, verschwand ebenso. Das Verhalten hat für Fassungslosigkeit gesorgt, nicht nur in der betroffenen Familie, sondern in ganz Bielefeld.

Hund ist angemeldet

Seit sich der Vorfall auf dem Spielplatz ereignet hat, sind zahlreiche Hinweise zu der Halterin bei der Polizei eingegangen. Die waren offenbar so gut, dass die Polizei nun ihren Namen und ihre Adresse kennt. Daraus ergibt sich ein begründeter Tatverdacht gegen die Bielefelderin, die sich nach polizeilichen Ermittlungen derzeit nicht an ihrer Wohnanschrift aufhält. Auch von dem Mann, der auf dem Spielplatz bei ihr war, fehlt bislang jede Spur. Ebenso von dem Hund.

Nach Auskunft des Bielefelder Ordnungsamtes ist ein Staffordshire-Terrier auf den Namen der Frau angemeldet. „Es gibt einen Hund in unserer Kartei. Wenn die Halterin gefunden wird, müssen wir klären, ob es sich bei dem anmeldepflichtigen Tier auch um den Hund handelt, der zugebissen hat“, sagt Stadtsprecherin Gisela Bockermann. Erst dann würde das Ordnungsamt einen Wesenstest machen und möglicherweise weitere Maßnahmen in die Wege leiten.

Die Mutter und der Vater der kleinen Wiktoria lassen ihre rechtlichen Interessen mittlerweile von einem Bielefelder Anwalt wahrnehmen. Wolfgang Ruwe hat die Mandantschaft übernommen.

Körperverletzung

Die Halterin wird sich möglicherweise wegen des Vorwurfs einer fahrlässigen Körperverletzung und/oder wegen unterlassener Hilfeleistung zu verantworten haben. Die Frage eines Schmerzensgeldes wird der Anwalt zu klären haben. Mindestens geht es in dem Fall aber um eine Ordnungswidrigkeit. Denn Hunde sind bekanntlich auf öffentlichen Plätzen anzuleinen, insbesondere auf Spielplätzen, wo sich Kinder aufhalten.

Deutschlands größte Tierrechtsorganisation Peta fordert nach der Beißattacke die Einführung eines Hundeführerscheins in Nordrhein-Westfalen. Der Hundeführerschein sieht vor, dass künftige Halter bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren, in dem sie das notwendige Fachwissen über eine tiergerechte Haltung und Aspekte wie Kommunikation und Bedürfnisse von Hunden erwerben. Anschließend folgt für Halter und Hund ein gemeinsames obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule.

Ein solcher Nachweis kann sicherstellen, dass Hundehalter sachkundig mit dem Tier umgehen und die Signale des Vierbeiners richtig deuten. Eine funktionierende Kommunikation zwischen Hund und Halter ist unerlässlich, um Beißvorfälle zu verhindern.

Als erstes deutsches Bundesland hat Niedersachsen einen Sachkundenachweis für Hundehalter beschlossen. Seit Juli 2013 ist der allgemeine Hundeführerschein verpflichtend. Dort ereigneten sich nach drei Jahren nachweislich weniger Vorfälle.