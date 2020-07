Erich und Oana zeigen Showtanz und geben Autogramme

Als sie jüngst mit ihrem Sohn Nikolas den Freizeitpark Tivoli-Wunderland in Schloß Neuhaus besuchten, entstand die Idee, die Schausteller zu unterstützen. An diesem Donnerstag, 30. Juli, geben die beiden Promis in dem Freizeitpark um 16.30 Uhr und um 18.30 Uhr Autogrammstunden. Außerdem werden drei Tanzgruppen ihrer „Millennium Tanzschule“ auftreten und eine Kostprobe ihres Könnens abgeben. „Wir wollen auf das Tivoli-Wunderland aufmerksam machen“, sagt Klann.

Und wann sind die beiden Profitänzer wieder im TV zu sehen? „Da wissen wir noch nicht ganz so viel“, sagt er. „Nachdem unsere Tanzschule zwei Monate wegen Corona geschlossen war, werden wir sie nun weiter ausbauen.“