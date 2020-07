Karstadt-Gebäude wird abgerissen

Der neue Vertrag mit stark reduzierter Miete zwischen dem Galerie Karstadt Kaufhof Konzern und der Aachener Grundvermögen wurde jetzt vom Karstadt-Insolvenzverwalter unterzeichnet. Er ist das Ergebnis längerer Verhandlungen zwischen Karstadt, dem Insolvenzverwalter, Oberbürgermeister Pit Clausen, Baudezernent Gregor Moss und der Aachener Grund.

Bis zum Ende der Mietlaufzeit Mitte 2026 wird die Aachener Grund in Abstimmung mit der Stadt eine Quartiersentwicklung für die in die Jahre gekommene Karstadt-Immobilie vorbereiten. Für Spekulationen, wie das Karstadt-Areal nach einer Quartiersneuplanung künftig aussehen könnte, sei es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, erklärt Dr. Frank Wenzel, Geschäftsführer der Aachener Grundvermögen. „In Abstimmung mit der Stadt Bielefeld werden wir erarbeiten, welche Lösungen in Frage kommen, die der besten Einkaufslage des Grundstücks in Bielefeld gerecht werden und diese auch langfristig sichern können. Die geplante Quartiersentwicklung wird einen Abriss der in die Jahre gekommenen bisherigen Karstadt-Immobilie einschließen.“ Auch Karstadt werde man in die Überlegungen einbeziehen: „Wir würden uns freuen, wenn die Kaufhauskette langfristig mit einer Filiale in Bielefeld vertreten bleibt.“

Kleinere Handelsflächen

Um dies zu erreichen, soll ein künftiger Neubau kleinere Handelsflächen beinhalten, denn man gehe nicht davon aus, dass Karstadt in Zukunft noch eine solche Fläche wie derzeit benötige, erläutert Sonja Nees Leiterin Kommunikation der Aachener Grund. Ob bei einer „Revitalisierung“ des Areals (die Aachener Grundvermögen besitzt weite Teile des Gebäudekomplexes zwischen Arndt-, Bahnhof-, Friedensstraße und Jahnplatz) auch die angrenzenden Gebäude mit einbezogen werden, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Renovierungsarbeiten am bestehenden Karstadt-Gebäude seien seitens der Aachener Grundvermögen nicht geplant, dafür ist wie bislang auch vertraglich der Galerie-Karstadt-Kaufhof-Konzern zuständig.