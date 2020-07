Kfz-Zulassungsstelle: Drei weitere Corona-Fälle

Nachdem am Freitag eine Mitarbeiterin aus der Kfz-Zulassungsstelle positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wurden wie berichtet 35 Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt, darunter auch Ordnungsamtsleiter Friedhelm Feldmann. Zudem wurde eine Reihentestung für die Mitarbeiter der Zulassungsstelle angewiesen. Diese Ergebnisse liegen nun vor. Nach Angaben der Stadt wurde bei insgesamt 38 Personen ein Abstrich genommen. Davon sind drei Ergebnisse positiv, 25 negativ, zehn Ergebnisse stehen noch aus. Eine positiv getestete Person wohnt nicht in Bielefeld, taucht demnach nicht in der offiziellen Statistik der Stadt auf.

„Konsequentes Handeln ist wichtig“

Bielefelds Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger verdeutlicht in einer Stellungnahme die Wichtigkeit dieser Maßnahme: „Die drei weiteren positiven Tests zeigen, wie wichtig und richtig es war, konsequent zu handeln – also die Quarantänen zu verhängen und die Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice zu schicken. Wir hoffen alle, dass die betroffenen Kollegen keine schlimmen Infektionsverläufe haben und gesund bleiben. Mit bewundernswerten Arbeitseinsatz halten die wenigen verfügbaren Mitarbeiter die Zulassungsstelle offen, und auch im Homeoffice tun die Kollegen alles dafür, die Rückstände so gering wie möglich zu halten.“

Die unter Quarantäne stehenden Mitarbeiter der Kfz-Zulassungsstelle müssen nun bis mindestens Anfang August im Homeoffice arbeiten. Oberbürgermeister Pit Clausen hatte zudem angekündigt, für die Zukunft einen neuen Standort für die in die Kritik geratene Zulassungsstelle suchen zu wollen. Ebenso möchte die Stadt bis zum Herbst 20 neue Mitarbeiter einstellen. Ziel ist es, eine Abteilung zu bilden, die sich ausschließlich um die Pandemie in Bielefeld kümmern soll.

Neuinfektionsrate liegt bei 10,3

Seit Ausbruch der Pandemie sind insgesamt 581 Bielefelderinnen und Bielefelder positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das waren am Mittwoch neun Personen mehr als am Vortag. Aktuell infektiös sind 48 Personen. Von den positiv Getesteten sind 528 Menschen genesen, das sind zwei Personen mehr als am Vortag. In der Stadt Bielefeld gibt es weiterhin fünf Corona-Tote.

Die Zahl positiver Reiserückkehrer hat sich seit dem 17. Juli auf 17 Personen erhöht. In Quarantäne befinden sich aktuell 337 Menschen, 33 mehr als am Vortag. Die Neuinfektionsrate in den letzten sieben Tage liegt nun bei 10,3 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 35 Neuinfizierten.