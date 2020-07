Gegen 15.30 Uhr waren ein 30-jähriger Bielefeld und sein 63 Jahre alter Vater mit ihren Rädern auf der Wertherstraße in Richtung Bielefeld unterwegs. An der Kreuzung Twellbachtal wollten die Radler bei Grünlicht ihre Fahrt fortsetzen, als der 63-Jährige von einem VW Golf, der von der Wertherstraße nach rechts ins Twellbachtal abbog, erfasst wurde. Der 63-Jährige stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW Golf setzte seine fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Ein nachfolgender Pkw verfolgte den Golf und versuchte, den Fahrer mittels Lichthupe zum Anhalten zu bewegen. Der Golf raste jedoch in Richtung Steinhagen davon, dann verlor sich seine Spur.

Aufgrund der genauen Zeugenhinweise konnte die Polizei später den Halter des Pkw in Steinhagen ausmachen und den Wagen sicherstellen. Vor Ort trafen die Beamten jedoch weder den Halter noch einen möglichen Fahrer an.