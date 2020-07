Der Kreis der interessierten Zuhörer im Hause Ron Diva wurde schnell und stetig größer, das Wohnzimmer jedoch nicht, weswegen der Bielefelder Musiker nun im Foyer vom Theaterhaus „Tor 6“ zusammen mit den dortigen Verantwortlichen eine Konzertreihe ins Leben ruft, die mehr Leuten Platz bietet, bei der die Liebhaber von Singer/Songwritern und Liedermachern jedoch nicht zwingend auf das verzichten müssen, worauf es dem Gastgeber bei seinen Wohnzimmerabenden ankommt.

Zuschauer und Künstler im Gespräch

In unregelmäßigen Abständen wird es Konzerte geben, bei denen – so wünscht es sich Ron Diva – „die Zuschauer mit den Künstlern, aber auch die Besucher selbst miteinander ins Gespräch kommen sollen, vor oder nach dem Konzert, an der einladenden Theke des Foyers oder auf den Sofas vor der Bühne. Eigentlich genau so wie bei mir zuhause.“

Wenn Ron Diva selbst eine Veranstaltung im „Tor 6“ als Zuschauer besucht, gehört er regelmäßig zu den letzten Gästen, die spät nachts das Haus verlassen: „Ich quatsch’ mich immer wieder fest. Wollte schon vor zwei Stunden gehen, nun steh ich immer noch hier.“ Also lädt er sich dazu auch an diesem Ort einfach selbst Musiker ein.

Bevor am Freitag, 6. Oktober, der aus Irland kommende John Blek seine neue Platte „The Embers“ im „Tor 6“ vorstellt (und weitere Künstler sind bereits in Planung), wird Gastgeber Ron Diva selbst die neue Konzertreihe „21 Grad“ am 24. September eröffnen und nach eineinhalb Jahren wieder ein Bielefeld-Konzert spielen, bevor er dann, wie er selbst sagt, „endlich eine neue Platte aufnehmen muss.“ Tickets gibt es im Internet unter: