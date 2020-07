Bielefelds Mega-Batterie

„Er kann überschüssigen Strom speichern und bei Bedarf wieder abgeben“, sagt Klaus Danwerth, Geschäftsbereichsleiter Erneuerbare Energien bei den Stadtwerken. Er ist stolz darauf, was da in eineinhalb Jahren auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke an der Schildescher Straße entstanden ist, 5,5 Millionen Euro gekostet hat und nun offiziell in Betrieb gegangen ist. Denn da steht jetzt nicht nur Bielefelds erste Mega-Batterie. Zum Hybrid wird der Speicher dadurch, dass er auch zum Aufheizen des Fernwärmewassers genutzt werden kann. „So etwas gibt es sonst bisher nur noch in Bremen.“ Das Ganze ist nicht bloß ein Versuch. Der Hybridspeicher steht jetzt auch zur Vermarktung bereit. Die Stadtwerke wollen den gespeicherten Strom unter anderem an den Netzbetreiber Tennet abgeben, der so Netzschwankungen ausgleichen kann. Die können umso häufiger auftreten, je mehr regenerative Energien genutzt werden.

Wie die Energiewende gelingen kann

„Auch für uns war diese Anlage eine große Herausforderung“, bekräftigt Manfred Barfuß, Geschäftsführer der Intilion GmbH, Spezialist für Lithium-Ionen-Speicherlösungen. Intilion-Projektleiter Moritz von Bargen verweist auf die besondere Bauweise. Die Anlage wurde in einem bestehenden Gebäude untergebracht. Sie besteht aus Batterien, Transformatoren, Umrichtern und E-Heizern, die wie große Tauchsieder funktionieren.

Oberbürgermeister Pit Clausen, auch Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, lobt den Hybridspeicher als Beispiel dafür, wie die Energiewende gelingen kann, „wir global denken und lokal handeln können.“ Die Stadtwerke seien dafür das richtige Instrument.

Für Rainer Müllers Geschäftsführer-Kollegen Martin Uekmann ist der Speicher wie ein Eimer Wasser, bei dem darauf geachtet werde, dass er immer gleich gefüllt sei. Bei sieben Megawatt liegt dessen Netzleistung. Insgesamt benötigt Bielefeld 300 Megawatt. Aber der Strom, der in der Batterie steckt, reicht immerhin schon für 1000 Haushalte. Etabliert sich die Speicher-Technik, könnten weitere Anlagen in Bielefeld folgen, kündigt Müller an.