Zwischen 12 Uhr und 21.40 Uhr machten die Unbekannten sich an einem VW Lupo, einen Mercedes Benz C-Coupé sowie einem Toyota Aygo zu schaffen. Die Fahrzeuge stehen auf einem ehemaligen Bahngelände in der Nähe der Kreuzung Am Stadtholz, das dem Autohaus als Abstellplatz für nicht zugelassene Fahrzeuge dient. An den drei Fahrzeugen schlugen die Täter nahezu alle Scheiben ein und zerkratzten den Lack an mehreren Stellen. Außerdem bauten sie Autoteile sowohl außen als auch im Innenraum aus und warfen sie auf den Boden.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 12 der Polizei Bielefeld unter Telefon 0521/5450 entgegen.