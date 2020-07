Deshalb steht der Gesundheitsschutz laut Stadt an erster Stelle. Es gelten folgende Regelungen.

Zugänge: Alle Dienststellen werden wieder zugänglich sein, auch ohne vorherige Terminvereinbarung. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist es aber sinnvoll, vorher online oder telefonisch einen Termin zu buchen. Verbindliche Termine müssen wie bisher für Bürgerberatung, Standesamt, Kommunale Ausländerbehörde, Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisbehörde weiterhin online unter www.bielefeld.de/termin oder telefonisch unter der Rufnummer 51-0 reserviert werden. Darüber hinaus kann eine Terminanfrage per E-Mail an E-Mailposteingang@bielefeld.de gestellt werden.

Der Zugang zum Neuen Rathaus wird nur über den Haupteingang möglich sein. Dort wird weiterhin ein Sicherheitsdienst eingesetzt, der das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes kontrolliert. Außerdem steht ein Lotsendienst für Fragen bereit.

Hygieneregeln: Besucher/innen müssen in den Dienststellen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Außerdem stehen an den Eingängen Desinfektionsmittelspender bereit. In engeren Fluren werden Einbahnwege ausgeschildert, um die Abstandsregeln einzuhalten. Für die Fahrstühle gilt eine Mindestpersonenzahl, die am jeweiligen Fahrstuhl ausgewiesen wird. Wartebereiche sind so ausgestaltet, dass der erforderliche Hygieneabstand eingehalten wird Flure und Wartezonen werden regelmäßig gelüftet.