Der 27-jährige Busfahrer aus Bielefeld berichtete Polizisten am Unfallort, dass es gegen 13.05 Uhr zum Zusammenstoß gekommen war. Der Bus der Linie 31 war auf der Plaßstraße in Richtung Rappoldstraße unterwegs, als der Autofahrer kurz vor der Einmündung Am Vorwerk von einem Parkplatz abbiegen wollte. Er übersah den Bus und krachte in die linke hintere Seite des großen Fahrzeugs.

Bei der Karambolage erlitt keiner der Beteiligten Verletzungen. Der 22-Jährige wurde vorsichtshalber von Rettungsdienst-Mitarbeitern an der Unfallstelle untersucht und musste nicht ins Krankenhaus. Angehörige des Autofahrers rollten den an der Front stark beschädigten Citroën C-Zero zurück auf den Parkplatz. Der Busfahrer konnte mit leichten Beschädigungen an der Seite seines Fahrzeugs den Weg in Richtung Werkstatt fortsetzen.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Plaßstraße blieb während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Polizisten an der Unfallstelle verwiesen auf besondere Vorsicht in vertrauter Umgebung. Bei Unachtsamkeit kann es, wie dieser Zusammenstoß zeigt, schnell zu Schäden kommen.