Elektrogrill verursacht Balkonbrand

Bielefeld (WB/cm). Die Bielefelder Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag zu einem Feuer auf einem Balkon in der Straße Am Stückenkamp unweit des Ostbahnhofes gerufen worden. Die Bewohnerin der Wohnung im Erdgeschoss wurde rettungsdienstlich untersucht, kam aber mit dem Schrecken davon. Das Feuer soll an einem Elektrogrill entstanden sein, der zwar in der Steckdose steckte, aber nicht eingeschaltet war.

Von Westfalen-Blatt