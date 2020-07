Tödlicher Unfall: 900 Euro Geldstrafe

Das Amtsgericht hat nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen die Autofahrerin einen Strafbefehl über 90 Tagessätze zu zehn Euro erlassen, bestätigte Gerichtssprecher Dr. Roland Pohl. Ein Strafbefehl ist quasi ein Urteil ohne Prozess. Die Höhe der Geldstrafe (Tagessätze) wird nach dem monatlichen Einkommen des oder der Angeklagten vom Gericht festgesetzt. Wird binnen 14 Tagen kein Einspruch eingelegt, ist der Strafbefehl rechtskräftig.

Stark überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache für den tödlichen Unfall am späten Abend des 22. Januar auf der Spenger Straße zwischen der Tierpension und dem Ortseingang Jöllenbeck. Die junge Autofahrerin, unterwegs mit zwei seinerzeit 20 Jahre alten Freundinnen in einem Ford Fiesta in Richtung Jöllenbeck, verlor auf der engen und kurvigen Fahrbahn die Kontrolle über den Kleinwagen.

Die Ermittlungen hätten ergeben , dass die Bielefelderin bei erlaubtem Tempo 60 mit mindestens 90 Kilometern in der Stunde ein Überholmanöver durchführte, sagte der für den Fall zuständige Staatsanwalt Christopher York. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Spur habe die Frau ausgangs einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Auto verloren und sei frontal vor einen Baum geprallt.

Die Fahrerin und die eine Freundin, die vorne im Ford saßen, erlitten lebensgefährliche Verletzungen und mussten auf die Intensivstation. Die zweite 20-Jährige, die hinten im Kleinwagen gesessen hatte, verstarb kurz nach dem Unfall in einer Klinik. Das Auto der 22-Jährigen wurde beim Aufprall völlig zerstört.

„Es gab kein Bedürfnis für eine öffentliche Hauptverhandlung, weil mit einer Geldstrafe zu rechnen war“, erklärte Staatsanwalt York, warum Anklagebehörde und Amtsgericht auf einen Strafprozess verzichtet und sich stattdessen auf den Strafbefehl für die Autofahrerin geeinigt hatten. Die Angehörigen der getöteten 20-Jährigen hätten zudem keine strafrechtlichen Konsequenzen gegen die Bielefelderin gefordert. Die 22-Jährige leide bis heute unter den Folgen des von ihr verursachten tödlichen Unfalls. Das verstorbene Opfer sei eine Freundin der Autofahrerin gewesen.