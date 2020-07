Immer mehr illegaler Müll

Jüngstes Beispiel: der Containerstellplatz an der Sport- Ecke Sauerlandstraße vor dem Böllhoff Stadion. Plastiktüten voller Restmüll, ein kaputter Staubsauger, eine alte Matratze, verkrustete Farbeimer, Altkleider…

Von Jahr zu Jahr steigt die Menge an illegal entsorgtem Müll . 2017 waren es knapp 700 Tonnen, 2018 schon 720 Tonnen und 2019 sind es bereits mehr als 910 Tonnen an Müll, die allein von der AG „Saubere Stadt“ eingesammelt und abtransportiert werden. „Manchmal liegt der wilde Müll irgendwo am Straßenrand, mal wird er einfach über die Hecke einer Schrebergartenanlage auf den danebenliegenden Spielplatz geworfen“, berichtet Matthias Husemann, Abteilungsleiter in der Stadtreinigung beim Umweltbetrieb. „Oft rufen uns dann Anwohner an und machen auf den wilden Müll aufmerksam. Dann kommen wir möglichst schnell raus.“

Die schlimmsten Stellen werden regelmäßig kontrolliert

Die Männer und Frauen der „Sauberen Stadt“ kennen die schlimmsten Stellen. Die fahren sie regelmäßig ab. Ist mal wieder alles „vollgemüllt“, laden sie alles auf ihren Wagen und entsorgen den Müll.

„Schön ist das nicht“, sagt Ralf Kranzmann, der die Arbeitsgruppe koordiniert. „Aber ignorieren geht ja nun auch nicht. Wenn erst einmal ein paar Tüten herumliegen, dann werden schnell die nächsten dazu gestellt. So kann innerhalb eines Tages ein Riesen-Müllberg entstehen.“

So wie eben jüngst am Container-Stellplatz in Brackwede. „Uns erstaunt immer wieder“, sagt Matthias Husemann, „was für ein Aufwand betrieben wird, diesen Abfall illegal zu entsorgen. Vieles davon kann kostenlos auf dem Wertstoffhof abgegeben werden.“

Die Saubermänner stoßen bei Massen an Müll an ihre Grenzen

Die Fahrzeuge der „Sauberen Stadt“ stoßen immer dann an ihre Grenzen, wenn Müll in Massen und vor allem sperrige Gegenstände einfach in die Gegend geworfen wurden. Dann müssen die Kollegen von der Sperrgutabfuhr mit anrücken, an schwer zugänglichen Stellen manchmal auch die Kollegen aus der Straßeninstandhaltung mit einem Kranfahrzeug.

Wer illegal entsorgten Müll entdeckt, kann dies über den Mängelmelder der Bielefeld-App melden. So ist der Müll auch schnell zu finden, denn die App übermittelt sehr genaue Standortangaben.