Seit Donnerstag können sich die Besucher an einer von den Stadtwerken Bielefeld gesponserten Wassershow erfreuen, die den Namen „Aqua-Night“ trägt. Mit Einbruch der Dunkelheit soll die multimediale Show die Gäste in ihren Bann ziehen. „Wir haben mehrere Wasserfontänen, die bis zu 25 Meter in die Höhe schießen. Jede Fontäne wird dabei separat beleuchtet“, erklärt Werner Bankner, Betreiber der Effektshow aus Wasser, Licht und Musik. Immer abends zwischen 21 und 21.15 Uhr soll die „Aqua-Night“ – die Show ist kostenlos und dauert etwa 15 Minuten – an der Radrennbahn präsentiert werden. Tagsüber gibt es zudem durchlaufend eine 60-minütige Wasservorführung.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir diese spektakuläre Show präsentieren können“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing, und spricht den Stadtwerken seinen Dank aus. Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Uekmann betont: „Der Freizeitpark ist eine super Sache. Wir freuen uns, dass wir mit dieser Idee ein Wasser-Feeling erzeugen können.“

Der temporäre Freizeitpark, der bis zum 16. August immer donnerstags bis sonntags von 14 bis 21 Uhr öffnet, ist in der ersten Woche sehr gut angenommen worden. „Wir hatten an vier Öffnungstagen mehr als 10.000 Besucher. Damit sind wir der führende Freizeitpark in ganz NRW. Unsere Erwartungen sind bislang übertroffen worden“, erklärt André Schneider, Vorsitzender der Bielefelder Schausteller. Am Sonntagnachmittag hatte der Veranstalter zwischenzeitlich sogar einen Einlass-Stopp aussprechen müssen, weil die Höchstgrenze von 1700 Besuchern, die sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten dürfen, erreicht war. Bislang hätten sich die Gäste auch an die Corona-Regeln im Park gehalten.