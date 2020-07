Mit der Seilbahn über den Teuto

Im bürgerlichen Lager

Die Seilbahn-Idee ist Teil des 40-seitigen Wahlprogramms des UBF. Das Unabhängige Bürgerforum war 2015 in den südlichen Stadtbezirken Brackwede, Sennestadt und Senne entstanden, rekrutierte sich aus im Zwist aus der BfB ausgeschiedenen Mitgliedern. Dort, im Bielefelder Süden, will das UBF bei der Kommunalwahl in allen Ratswahlbezirken und für die Bezirksvertretungen antreten, darüber hinaus nördlich des Teuto in Stieghorst. Ausdrücklich sieht sich das Forum als Teil des bürgerlichen Lagers. „Wir wollen zu einem Wechsel im Rathaus beitragen“, betont Jan Dop­heide, UBF-Bezirksvertreter in Brackwede.

Es werde viel zu sehr Politik für einzelne Gruppen gemacht, zu wenig für die Masse der Bürger, meint Dr. Harald Brauer, ebenfalls Bezirksvertreter in Brackwede. Ein Beispiel für ihn ist der Rückbau des dortigen Stadtrings für die Belange des Radverkehrs. Er habe eine eigene Verkehrszählung vorgenommen: Binnen einer halben Stunde hätten drei Radfahrer und fünf Fußgänger den Bereich passiert, aber zig Autos. Mit dem Rückbau werde in Kauf genommen, dass auch viele Gewerbebetriebe schlechter erreichbar seien. Alexander von Spiegel erinnert an den Vertrag mit den Radentscheid-Aktivisten, der die Stadt nun an Ausgaben in dreistelliger Millionenhöhe binde. „Dabei könnten doch erst einmal Pinsellösungen ausprobiert werden.“

Mehr Rechte für Bezirksvertretungen

Udo Buse, Bezirksvertreter in Sennestadt, wiederum ist unzufrieden damit, wie die Verwaltung und der Rat mit der Bezirksvertretung umgehen. „Oft hält man sich überhaupt nicht an unsere Beschlüsse“, kritisiert er. Jan Dopheide fordert deshalb deutlich mehr Rechte für die Bezirksvertretungen, gerade in Verkehrsbelangen.

Zu diesen Verkehrsbelangen gehört auch die Stadtbahnlinie 1, die das UBF weiterhin in Niederflurtechnik realisiert sehen möchte. Alexander von Spiegel hat die Hoffnung, dass diese Variante über den Umweg der Bezirksregierung doch noch geprüft wird. Dann wären auch in der Brackweder Hauptstraße die umstrittenen Hochbahnsteige verzichtbar.

Vor allem mit Plakaten will das UBF im Wahlkampf auf seine Ziele aufmerksam machen. Das Programm gibt’s auch im Netz: