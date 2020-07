Sparkasse Milse bleibt geschlossen

Wie berichtet , hatten mehrere unbekannte Täter am Montag gegen 3.40 Uhr einen Geldautomaten in der Filiale vermutlich mit einem ins Gerät eingeleiteten Gasgemisch gesprengt. Zuvor brachen die Räuber – offenbar auf der Suche nach weiterer Beute – in den seit März wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Schalterraum der Milser Sparkasse ein, verschwanden dann aber wieder schnell aus dem Raum.

Kriminelle raffen nach der Sprengung Bargeld zusammen

Die Kriminellen rafften nach der Sprengung des Automaten Bargeld in unbekannter Höhe aus der Geldkassette zusammen und flüchteten mit einem Auto. Die Fahndung der Polizei verlief trotz des Anrufs eines Zeugen während der laufenden Geldraubes – beim Telefonat war die Sprengung bis in die Polizeileitstelle zu hören – erfolglos. Bislang haben Kripoermittler offenbar keine heiße Spur. „Es gibt nichts Neues“, sagte Polizeisprecherin Sarah Siedschlag.

Die Struktur des Sparkassen-Gebäudes an der Elverdisser Straße 42-44 sei bei der Sprengung des Geldautomaten nach bisherigen Erkenntnissen nicht beschädigt worden. Die Mieter des zweigeschossigen Gebäudes neben und über der Zweigstelle müssten ihre Wohnungen und Geschäfte nicht räumen, versicherte Sparkassensprecher Kaleschke.

Gesprengter Automat ist Totalschaden

Der gesprengte Automat habe durch den Vorfall allerdings Totalschaden erlitten. Das zweite Gerät in der SB-Filiale sei nur leicht beschädigt worden. „Neue Geldautomaten gibt es nicht von der Stange“, beantwortete der Sprecher die Frage, wann Ersatz komme. Einzig der SB-Bereich unter anderem für Überweisungen am Terminal und zum Ausdrucken von Kontoauszügen sei unversehrt geblieben. Zudem müssten der Bereich rund um den gesprengten Automaten und der Eingang zum Schalterraum nach dem Einbruch repariert werden.

Zur Schadenshöhe in der Zweigstelle und dem Zeitraum bis zur Wiedereröffnung konnte der Sparkassensprecher keine Angaben machen. „Dazu ist es noch zu früh.“ Kaleschke versicherte, dass die Sparkasse Bielefeld alles tun werde, um so schnell wie möglich in Milse wieder zu eröffnen. Bis dahin würden die Kunden gebeten, auf die Filialen in Baumheide oder Heepen auszuweichen.

In Milse hatten, wie berichtet, Kriminelle erstmals erfolgreich einen Geldautomaten der Sparkasse Bielefeld gesprengt und Bares erbeutet. Es ist davon auszugehen, dass Profis am Werk waren, die genau wussten, wie vorzugehen ist. Trotz laufender Videoüberwachung in der Filiale begingen die Kriminellen innerhalb kürzester Zeit einen Einbruch in die Schalterhalle, jagten dann den Automaten in die Luft und verschwanden mit der Beute vor dem Eintreffen der ersten Polizisten.