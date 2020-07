Todessturz: Verdacht der fahrlässigen Tötung

Bielefeld (WB/hz). Fast elf Monate ist es jetzt her, dass sich am Kesselbrink in Bielefeld ein tödliches Unglück ereignet hat. Am 11. September vergangenen Jahres stürzte ein polnischer Bauarbeiter (27) aus etwa 70 Metern Höhe aus dem ehemaligen Telekom-Hochhaus auf den Erdboden vorm Gebäude und starb.

Von Westfalen-Blatt