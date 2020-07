3000 Lkw-Ladungen Boden rollen an

3000 Lastwagenladungen mit insgesamt etwa 30.000 Kubikmetern Erde werden es schließlich sein, die über die Baustellenzufahrt an der Oerlinghauser Straße zu dem Gelände der früheren Müllhalde rollen, erklärt Norbert Mosig, der im städtischen Umweltamt zuständig ist für die Sanierung von Altlasten.

Möglichst schonend soll dies für die Anwohner ablaufen, erklärt Christian Trautmann, Baustellenleiter der Firma Wagemann aus Halle (Kreis Gütersloh), die die Arbeiten im Auftrag der Stadt ausführt, mit Blick auf den Staub, den die Lkw bei dem derzeit trockenen Wetter aufwirbeln. „Wir weisen die Fahrer an, möglichst langsam zu fahren, damit nicht so viel aufgewirbelt wird.“

Der neue Auslass des Forellenbachs ist bereits fertig. Foto: Hendrik Uffmann

Unterhalb des steilen Hangs, den die frühere Deponie nach Norden in Richtung Christophorusstraße bildet, führt eine Schotterpiste zum Fuß der Böschung. Über diese können die Lastwagen anrollen. Arbeiter legen daneben Bahnen aus weißem Fließmaterial auf dem Erdreich aus. Dieses soll verhindern, dass der Schotter zu tief in den Boden eingedrückt wird und die Laster einsinken.

Stück für Stück wird hier das neue Erdreich aufgeschüttet, damit die Böschung nicht mehr so steil ist und auch auf dem Hang selbst das neue Erdreich liegen bleibt, ohne abzurutschen. Denn Ziel ist es, den gesamten 1,3 Hektar großen Bereich der alten Deponie mit einer mindestens einen Meter dicken Erdschicht zu bedecken.

Bislang liegt der Müll an vielen Stellen nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche, ragen Autoreifen und anderer Unrat teils aus der Erde hinaus. „Die Bäume, die hier früher standen, haben ihre Wurzeln durch den Müll hindurch gebildet“, zeigt Norbert Mosig an einem abgesägten Baumstumpf, dessen nun abgestorbene Wurzeln ein großes Stück Plastikfolie umklammern.

Der neue Boden, der aufgeschüttet wird, stammt von verschiedenen Baustellen. Aktuell rollen die Lkw von der Hillegosser Straße an, wo ein Mehrfamilien-haus mit Tiefgarage entsteht und dementsprechend viel Erde ausgehoben werden muss. Gutes Material soll auch von dem großen Baugebiet Fürfeld in Dornberg kommen, „das ist beste Qualität“, so Norbert Mosig.

Ohnehin werde alles Material, das in Hillegossen aufgeschüttet wird, zuvor kontrolliert – und nach Bodengüte sortiert. Denn zunächst wird möglichst tonhaltige Erde aufgebracht, die weniger Wasser durchlässt und so den darunter liegenden Müll zum großen Teil vom Regenwasser abschirmt. Darüber kommt dann eher lehmige Erde, in der der künftige Bewuchs gut gedeihen kann.

Der Müll liegt bislang zum Teil direkt an der Oberfläche, zeigt Norbert Mosig Foto: Hendrik Uffmann

Eine Gefahr von dem Müll, der dort auf dem Gelände vor allem in den 1960er Jahren abgelagert wurde, gehe nicht aus, betont Mosig. „Es sind mehrere Messungen vorgenommen worden, und es wurde keine Belastung des Grundwassers festgestellt.“

Von 1957 bis 1969 war an der Christophorusstraße unter anderem Bauschutt und Gewerbemüll, vor allem aber Hausmüll abgeladen worden. Darunter auch viel Hausbrand – Asche von damals aus gängigen Kohleöfen. Norbert Mosig: „Das hat dazu geführt, dass es hier häufiger gebrannt hat und die Feuerwehr zum Löschen kommen musste.“

Beschlossen worden war die Sanierung der Deponie bereits 2016. Nach den Fällarbeiten zur Vorbereitung Anfang 2019 hatte dann nach mehrmonatiger Verzögerung durch Probleme bei der Ausschreibung der Arbeiten im Februar der erste Abschnitt der Sanierung begonnen. Dabei war die Verrohrung des Forellenbachs, der unter der Deponie entlang führt, mit einem Inliner-Verfahren abgedichtet worden. Außerdem waren die Ein- und Abläufe des Bachs an der Verrohrung erneuert worden.

Nun ist mit der Abdeckung der zweite Bauabschnitt gestartet – abgebaggert und entfernt wird der alte Müll nicht. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Und im Herbst des kommenden Jahres soll das Gelände neu bepflanzt werden.