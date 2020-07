Der Täter war nach Angaben der Polizei zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr, und Donnerstagvormittag, 11 Uhr, in der Rügener Straße, dem Muschelweg, dem Föhrweg und an der Straße Wefelshof unterwegs. Das Aufhebeln der Haustüren klappte aber nicht.

Der Unbekannte versuchte am Föhrweg in gleich drei Häuser einzubrechen. Jedoch blieben seine Hebelversuche erfolglos.

Auch die Haustüren der Häuser am Muschelweg und der Rügener Straße, nahe Bornholmstraße, hielten dem Einbruchsversuch stand.

Lediglich an der Straße Wefelshof, in der Nähe eines Familienzentrums, gelang es dem Einbrecher, die Tür zu öffnen. Vermutlich ist er auch in das Gebäudeinnere gegangen. Diebesgut scheint er nicht mitgenommen zu haben.