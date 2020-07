Nach ersten Erkenntnissen fuhren ein 22-jähriger Bielefelder und sein etwa gleichaltriger Beifahrer auf der Gütersloher Straße stadtauswärts, als er mit einem BMW X3 in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, über einen Gehweg fuhr und schließlich in einer Böschung am Bahndamm zum Stehen kam.

Mitarbeiter der gegenüber der Unfallstelle liegenden Firma Gestamp sahen das Geschehen und alarmierten gegen 13.05 Uhr umgehend die Rettungskräfte. Feuerwehrkräfte der Hauptwache, Wache Süd und der Löschabteilungen Brackwede und Senne rückten zur Unfallstelle aus. Ein ersteintreffender Notarzt konnte eine erste Entwarnung über den Funk mitteilen, da niemand im Wagen eingeklemmt war.

Denn bei Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die beiden Autoinsassen bereits selbst aus dem BMW befreien können. Sie wurden vor Ort notärztlich betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Auto gerade erst gekauft

Wie ein Polizeisprecher an der Unfallstelle mitteile, gab der 22-Jährige an, der Wagen hätte plötzlich technische Probleme gehabt. Der Halbbruder des Fahrers und Halter des Wagens teilte gegenüber dem WESTFALEN-BLATT mit, er habe den Wagen vor drei Tagen gebraucht gekauft. Jetzt sei der Wagen mit einem ehemaligen Kaufpreises von 5000 Euro nur noch Schrott wert.

Nachdem die Feuerwehrkräfte das Auto und den Gehweg von umgeknickten Bäumen und Sträuchern der Böschung befreit hatten, wurde der Wagen total beschädigt abgeschleppt und zur technischen Untersuchung sichergestellt. Ein Notfallmanager der Bahn war ebenfalls alarmiert worden. Auswirkungen auf die nahegelegene Bahnstrecke hatte der Unfall allerdings nicht. Ein Feuerwehrsprecher teilte mit, dass der BMW etwa drei Meter entfernt von den Bahngleisen zum Stehen kam.

Die Gütersloher Straße blieb zwischen der Einmündung Am Preßwerk und der Eisenbahnstraße am Brackweder Bahnhof bis etwa 14 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt.