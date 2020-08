Gartenhütte brennt ab

In der Straße Kollerbreite in Hillegossen stand eine fünf mal fünf Meter große Gartenhütte in Vollbrand und brannte komplett nieder. Während des Löscheinsatzes stürzte sie in sich zusammen. Vier Brandbekämpfer löschten unter Atemschutz ab, was von dem Haus noch übrig geblieben ist. Menschen waren nicht in dem Gartenhaus, verletzt wurde niemand.

Technischer Defekt möglich

Über die Polizei wurde der Eigentümer des Gartenhauses ausfindig gemacht und über den Brand benachrichtigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 8000 Euro. Die Ursache des Feuers müssen Brandermittler der Polizei untersuchen. Feuerwehreinsatzleiter Dirk Fortmeier teilte mit, dass ein technischer Defekt denkbar wäre, da das Gartenhaus über einen Stromanschluss verfügte.

Auch Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Gegen 5.30 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet. Die Kräfte der Löschabteilung Ubbedissen mussten nicht mehr eingreifen.

Erst am vergangenen Samstag war in Bielefeld-Schildesche ein Gartenhaus in Flammen aufgegangen.