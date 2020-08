In Bielefeld sind jetzt 47 Menschen infiziert – 545 Menschen sind inzwischen genesen

Bielefeld (WB/hz). Nach bestätigten Labortests gibt es am Sonntag vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Bielefeld. Somit sind aktuell 47 Menschen in Bielefeld infiziert, sagte Stadtsprecherin Margit Schulte Döinghaus.