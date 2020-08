In Bielefeld reagieren die Banken auf den Vorfall im Stadtteil Milse

Bielefeld (WB). Die Sprengung eines Geldautomaten in der Sparkassenfiliale im Bielefelder Stadtteil Milse an der Elverdisser Straße hat Folgen. Seit Samstag bleiben weitere Geldautomaten in Bielefeld aus Sicherheitsgründen nachts geschlossen.