Der Gesuchte hatte das Paar am Dienstag gegen 18.50 Uhr in dem Grünbereich zwischen der Stadtbahnhaltestelle Bahnhof an der Herbert-Hinnendahl-Straße und der Herforder Straße angesprochen und dabei Drogen angeboten.

Die Bielefelderin und ihr Ehemann lehnten ab. Der Mann begann sie zu belästigen, so dass der 22-Jährige seine Tasche ablegte, um den Täter zu vertreiben. Der Täter sprühte ihm und seiner Frau Pfefferspray ins Gesicht. Der inzwischen identifizierte Mittäter ergriff die Handtasche und beide flüchteten in Richtung Willy-Brandt-Platz.

Die Opfer und Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen als circa 170 bis 180 Zentimeter groß, mit braunen lockigen Haaren an den Seiten und im Nacken rasiert und mit bunter modischer Kleidung bekleidet. Er trug eine weiße Tasche.

Die Polizei bittet die Bielefelder, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0521/ 545-0 zu wenden.