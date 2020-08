Das Geschehen ereignete sich am Montag gegen 14.10 Uhr an der Ecke Stadtheider-/Herforder Straße in der Bielefelder Innenstadt. Als der Polizist den Fahrer auf den Handy-Verstoß ansprach, präsentierte der Autofahrer den Führerschein eines nahen Angehörigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Gütersloher habe die verbotene Handynutzung am Steuer gestanden, sagte Polizeisprecherin Hella Christoph. Dann passierte dem 28-Jährigen ein folgenschwerer Fehler: Er unterschrieb seine Aussage mit seinem echten Namen und nicht mit dem anderen Namen auf dem vorgezeigten Führerschein.

Nachdem der BMW-Fahrer sich in Widersprüche verwickelt hatte, gestand der Mann, ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Polizeisprecherin Hella Christoph: „Schließlich gab er zu, bereits seit etwa zehn Jahren keinen Führerschein mehr zu besitzen und vor kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogen-Test verlief positiv und ein Arzt entnahm dem 28-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe.“

Die Polizei leitete nach dem Vorfall vom Montag ein Strafverfahren gegen den 28-Jährigen aus Gütersloh ein.