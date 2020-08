Der Vorfall passierte am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr in einem Linienbus, der auf der Arthur-Ladebeck-Straße in Richtung Brackwede unterwegs war. Etwa in Höhe des Adenauer Platzes wies der 26-Jährige den Jugendlichen nach Angaben der Polizei auf die bestehende Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln hin.

Der Angesprochene und sein begleiter reagierten verbal sehr ausfallend. Dabei schlug der zweite Jugendliche – dieser trug eine Maske – dem 26-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht.

Als der 26-Jährige ankündigte, die Polizei zu verständigen, verließ das Duo an der Haltestelle Bethel den Bus und lief auf der Artur-Ladebeck-Straße davon.

Er erstattete Anzeige wegen Körperverletzung und beschrieb die beiden Jugendlichen: Beide sollen etwa 16 Jahre alt sein. Der Jugendliche ohne Maske hatte gegelte Haare. Er trug eine goldene Halskette, ein schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift, eine schwarze Nike-Jogginghose und eine braune Louis-Vuitton-Umhängetasche. Der zweite Jugendliche trug ein weißes Hemd.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0521/545-0.