31-Jähriger war im März 2019 bei einem privaten Besuch in Bad Salzuflen geflüchtet

Bielefeld/Bad Salzuflen (WB/dpa). Ein geflohener Häftling hat sich nach mehr als einem Jahr im Beisein eines Anwalts in Bielefeld gestellt. Der 31-Jährige sei daraufhin am Dienstag festgenommen worden und werde der Justizvollzugsanstalt Werl überstellt, teilte die Polizei Bielefeld am Mittwoch mit.