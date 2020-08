Fahrräder gefragt wie selten zuvor

Vier Marken sind es, unter deren Namen das Unternehmen seine Fahrräder anbietet – S’cool, Academy, Coast und Taxxi. Verkauft werden diese laut Szygiel bei mehr als 700 Fachhändlern in Deutschland, Österreich und den Niederlanden, deshalb seien die Marken vielen Käufern durchaus ein Begriff. „Nur dass unser Unternehmen in Bielefeld beheimatet ist, das wissen eben auch die meisten Bielefelder nicht.“

Neuer Verkauf am Firmensitz

Um dies zu ändern, geht Coolmobility nun neue Wege. An diesem Freitag eröffnet das Unternehmen einen Factory Outlet-Shop direkt an seinem Standort an der Ludwig-Erhard-Allee 3. „Dort bieten wir dann neue Räder, aber auch Zweite-Wahl-Fahrräder und Vorführ-Modelle von Messen an“, erklärt Marketing-Managerin Melina Hauner. Unter den Schleppdächern des Parkplatzes vor dem Unternehmensgebäude wird ein Test-Parcours aufgebaut, auf dem die Kunden die Räder Probe fahren können.

Neben Zweirädern gibt es auch einen Ausstellungsraum mit den Fahrradanhängern der Marke Taxxi, die Coolmobility ebenfalls anbietet. Geöffnet sein soll der Factory Outlet-Shop künftig jeden ersten Freitag im Monat von 14 bis 20 Uhr. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 in den Räumen der früheren Fahrradsattel-Fabrik Wittkopp an der Herforder Straße. Seit zwei Jahren ist der Unternehmenssitz an der Ludwig-Erhard-Allee, wo 6000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. „24.000 bis 28.000 Fahrräder können wir hier lagern“, erklärt Szygiel.

Entwicklung und Design in Bielefeld

Im Unternehmen beschäftigt sind 15 Mitarbeiter, die von Oldentrup aus auch für die Entwicklung und das Design zuständig sind. So sei zum Beispiel in Kooperation mit einem Bielefelder Arzt ein besonders leichtes und ergonomisches Kinderfahrrad entwickelt worden. Produziert werden die Räder in Asien.

Die Eröffnung des neues Shops für Endkunden sei auch ein Bekenntnis zu Bielefeld, sagt Andreas Szygiel. „Bielefeld ist eine traditionsreiche Fahrradstadt. Wir möchte uns damit auch an unserem Stammsitz bekannter machen.“