Anschluss unter dieser Nummer

Bielefeld (WB). Die Nummer nennt er gerne: Unter der Handynummer 01578/9663161 ist FDP-OB-Kandidat Jan Maik Schlifter von sofort an für alle Bürger zu erreichen. „Der direkte Kontakt ist wichtig. Gerade in Corona-Zeiten“, sagt Schlifter am Dienstag bei der Vorstellung der FDP-Kampagne zur Kommunalwahl . Wenn er nicht gleich selbst am Telefon sein kann, verspricht er auf jeden Fall einen Rückruf.

Von Michael Schläger