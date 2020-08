Bielefeld/Berlin (WB/dpa). In der Diskussion um eine Reform des Klinik-Angebots in Deutschland hat der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt aus Bielefeld, vor kommerziellen Motiven gewarnt. „Krankenhäuser müssen dem Patienten dienen, nicht dem Profit“, sagte der Ärztepräsident am Mittwoch in Berlin.

Von Westfalen-Blatt