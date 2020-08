So gibt es in den Bädern in Dornberg, Schröttinghausen und im Naturbad Brackwede in Quelle von Freitag bis Sonntag keine Karten mehr. In Gadderbaum, Hillegossen und Jöllenbeck sind Freitag und Samstag bereits ausgebucht, für den Sonntag gibt es noch Online-Tickets. Für das Wiesenbad und das Senner Waldbad gibt es derzeit noch an allen Tagen Karten.

Diese beiden Bäder haben auch die größte Kapazität in Corona-Zeiten. Aufgrund der Beschränkungen sind in Schröttinghausen und Jöllenbeck nur 350, in Hillegossen 400, in Dornberg 550, in Gadderbaum 600, in Senne 900 und im Wiesenbad 1350 Besucher zugelassen.