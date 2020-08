Von himmlischen und irdischen Helden

Der Musikaffinität von Pfarrer Becker verdankt die in Deutschland einmalige Predigtreihe darüber hinaus ein besonderes musikalisches Augenmerk. Mit seinem Jazz-Trio fängt Becker die Stimmung des jeweiligen Films ein und setzt durch jazzige Choralinterpretationen eigene Akzente. Erweitert um klassische Kirchenchoräle und Orgelimprovisationen (Ruth M. Seiler) entsteht ein Klangraum, der der Predigtreihe ein eigenständiges Gewicht verleiht.

QR-Code führt zu den Musikstücken

Das Buch „Kirche trifft Kino – Predigten und Musik“ blickt nun zurück auf die vergangenen zehn Jahre dieser erfolgreichen Predigtreihe. Die Publikation der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Bielefeld versammelt Predigten und Gebete sowie eine CD mit ausgewählten Werken, die im Laufe von zehn Jahren in den Gottesdiensten gespielt wurden. Sie wurden nachträglich noch einmal in der Kirche auf Tonträger aufgenommen.

Zusätzlich befindet sich zwischen den Texten ein QR-Code, mittels dem man die Musikstücke auch auf dem Smartphone hören kann. „Die QR-Codes stehen exakt an der Stelle, an der die Musik im Gottesdienst erklungen ist“, verdeutlicht Uwe Moggert-Seils.

Buch und CD, so der Pfarrer und Kommunikationsfachwirt, entstanden in unmittelbarer Folge der Corona-Pandemie. „Wir konnten den 19. Gottesdienst ‘Kirche trifft Kino’ im April aufgrund des Lockdown nicht abhalten. So entstand die Idee, Gottesdienste der vergangenen Jahre in Buch- und CD-Form zu veröffentlichen“, erklärt Moggert-Seils. (Siehe dazu auch nebenstehende Meldung.)

3 Euro für den guten Zweck

Eingeflossen sind zwölf theologische Filmbetrachtungen, angefangen bei „Midnight in Paris“ über „Ziemlich beste Freunde“ bis hin zu „Der unverhoffte Charme des Geldes“. Die CD beinhaltet 15 Musikstücke von Cole Porter bis Johann Sebastian Bach.

Das Buch ist unter anderem der Situation geschuldet, dass Kultureinrichtungen in Zeiten von Corona Unterstützung brauchen. Deshalb gehen pro verkauftem Buch 3 Euro in einen Fond, mit dem Kino-Gutscheine an Bedürftige weitergegeben werden. Dies ist nicht zuletzt möglich, weil Musiker und Layouterin Katharina Künkel auf ihr Honorar verzichteten.

Das Buch mit beiliegender CD ist zum Preis von 18 Euro in der Süsterkirche und im Buchladen Eulenspiegel erhältlich. Des Weiteren im Buchhandel unter ISBN 978-3982130491.