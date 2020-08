Bielefelder retten Bewohnern das Leben

Küchenbrand in der Nacht in Senne: Zwei Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht

Bielefeld-Senne (WB). Die Bielefelder Feuerwehr rückte am späten Donnerstagabend mit rund 50 Einsatzkräften zu einem Brand an die Paderborner Straße, Ecke Buschkampstraße aus. Zeugen alarmierten die Brandbekämpfer und leisteten vorbildlich Erste Hilfe. Auch wenn zwei Vögel und ein Hund dem Brand zum Opfer fielen, wurden am Abend womöglich zwei Menschenleben gerettet.