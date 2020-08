Zwei Mal brannten Müllbehälter kurz nach drei Uhr im Umfeld der Radrennbahn: Am Radrennbahnweg stand eine Mülltonne in Flammen, an der Hofstraße ein Müllcontainer. Aufgrund der räumlichen Nähe könnte es sich um Brandstiftungen derselben Täter handeln. Dieser Zusammenhang ist indes unwahrscheinlich beim ersten Einsatz der Feuerwehr gegen 3.14 Uhr am Samstagmorgen im entfernteren Sennestadt: Die Alarmierung für den Brand am Neckarweg ging fast gleichzeitig mit dem am Radrennbahnweg ein. In Sennestadt war ein Holzstapel in Brand geraten.

Letztes Feuer dieser Nacht war gegen 5 Uhr morgens eine brennende Mülltonne an der Brackweder Germanenstraße.

Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus, Verdächtige seien bislang nicht ermittelt worden, sagt die Polizei auf Anfrage. Die Feuerwehr konnte jeweils verhindern, dass sich die Brände ausbreiteten.

Seit Wochen kommt es immer wieder zu Brandstiftungen insbesondere an Müllbehältnissen. Die Tatorte sind quer über Bielefeld verteilt. Eine Ermittlungsgruppe sucht nach Zusammenhängen zwischen den zahlreichen Vorfällen, die die Feuerwehr seit Anfang Juli in Atem halten. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0521/5450 entgegen.