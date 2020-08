Neuer „Iron Trail“ im Teuto

Bielefeld (WB). Bereits seit Jahren laufen intensive Bemühungen, eine neue Mountainbike-Strecke im Teutoburger Wald anzulegen. Jetzt rückt dieses Projekt in greifbare Nähe. Stimmt der Umweltausschuss in seiner Sitzung am Dienstag kommender Woche zu, soll eine knapp vier Kilometer lange Strecke mit dem Namen Iron Trail zwischen der Gaststätte Eiserner Anton an der Osningstraße und den Lämershagener Treppen kurz vor der Lämershagener Straße entstehen. „Wenn es einen positiven Beschluss gibt, dann werden wir alle Hebel in Bewegung setzten, um die Strecke zu verwirklichen. Und unser Ziel ist, dass wir diese dann noch im Oktober oder November eröffnen können“, sagt Stephan Zöllner von der Mountainbike-Abteilung des Vereins Naturfreunde Bielefeld.

Von Hendrik Uffmann