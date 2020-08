Bielefelder wegen Mordes vor Gericht

Bielefeld (WB/hz). Heimtückischer Mord und Mord aus niedrigen Beweggründen – wegen dieser schweren Vorwürfe muss sich ein Bielefelder (48) von diesem Dienstag an vor einem Schwurgericht (10. Große Strafkammer) des Landgerichtes Bielefeld verantworten. Dem von den kapverdischen Inseln stammenden Angeklagten wird vorgeworfen, am 11. Februar seine 49-jährige Geliebte an der Wiesenstraße hinter der Müllverbrennungsanlage erstochen zu haben.

Von Westfalen-Blatt