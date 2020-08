In Bielefeld aktuell 56 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert

Bielefeld (WB). In Bielefeld gibt es am Mittwoch, Stand 11.45 Uhr, eine Neuinfektion. Die Coronazahlen sind somit überwiegend unverändert geblieben. Allerdings ist die Zahl der Menschen in Quarantäne um 60 gestiegen.