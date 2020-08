So etwa an der Martin-Niemöller-Gesamtschule. Mit Blick auf den Wetterbericht und bessere Planbarkeit in den Familien wurde entschieden, dass alle Kinder und Jugendlichen der Gesamtschule nach der vierten Unterrichtsstunde nach Hause gehen dürfen. Das gilt auch für Donnerstag.

Am Ceciliengymnasium war ebenfalls am Dienstag schon mal gemessen worden, was das Thermometer gegen 11 Uhr anzeigt. Dort durften zumindest die jüngeren Schüler früher, um 11.30 Uhr, gehen, aber auch die Oberstufe war vorzeitig zu Hause. Weil am Donnerstag erneut Temperaturen bis 31 Grad erwartet werden, ist am Ceci für sämtliche Jungen und Mädchen nach der vierten Stunde der Unterricht vorbei.

Das Helmholtz-Gymnasium dagegen gehört zu den Schulen, die am Stundenplan für Tag eins festgehalten haben. Vor allem mit Blick auf das, was zum Schuljahresbeginn zu organisieren sei, hieß es. Aber auch dort soll am Donnerstag maximal bis zum Ende der sechsten Stunde unterrichtet werden.

Ein ausführlicher Bericht folgt