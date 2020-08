Laut Polizeibericht hatte der 82-jährige Besitzer des Treckers seinen International Harvester aus dem Baujahr 1974 zuletzt am vergangenen Freitag gegen 19 Uhr benutzt. Danach stellte er den Traktor IHC 423 in einer Garage auf seinem Hof am Emsweg ab und verschloss das Tor.

Am Mittwoch bemerkte der 82-Jährige gegen 7 Uhr zunächst, dass das Garagentor nicht mehr verschlossen war. Beim Blick in die Garage stellte er fest, dass sein Trecker gestohlen wurde.

Nach Polizeiangaben ist bislang nicht bekannt, welche Wegstrecke der Dieb mit dem roten Traktor zurücklegte oder ob die Zugmaschine auf ein Transportfahrzeug verladen wurde.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat 12 unter Telefon 0521/545-0.