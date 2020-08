Zu Besuch beim Stauden-Karl

Bielefeld (WB). Was haben Ochsenzunge, Liebstöckel, Baldrian und Johanniskraut gemeinsam? Ganz einfach: Sie gehören zu den mehrjährige Stauden, die sich oft als Heilkräuter nutzen lassen, schön aussehen und zudem anziehend auf viele Insekten wirken. Gerade in Zeiten einer rückläufigen Artenvielfalt kommt dem Platz der Stauden in der Natur eine wachsende Bedeutung zu. Experte für diese Pflanzen ist Karl-Heinz Gartemann, in heimischen Botanikerkreisen besser bekannt als Stauden-Karl. Das WESTFALEN-BLATT hat den Brackweder Biologen in seinem ungewöhnlichen Garten besucht.

Von Markus Poch