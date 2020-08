Wahlkampfauftakt mit Annalena Baerbock

Grünen-Chefin diskutiert in der Bielefelder Stadthalle

Bielefeld (WB). Für die Bielefelder Grünen war es der Start in die heiße Phase des Kommunalwahlkampfs, für die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock die Rückkehr nach Bielefeld nach dem Bundesparteitag im vergangenen November. Der Besuch der Parteichefin am Freitag in der Stadthalle war aber auch ihr „erster Auftritt vor echten Menschen“ seit dem Corona-Lockdown.