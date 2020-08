Um viertel nach zwei ist die Feuerwehr zur Kleingartenanlage „Am Bockschatzhof“ in Brackwede gerufen worden. Eine Holzhütte brannte lichterloh und wurde auch völlig zerstört. Vier Einsatz-Trupps unter Atemschutz sind gegen das Feuer vorgegangen. 25 Feuerwehrleute in der Gartenanlage an der Duisburger Straße neben der Disco „Prime“ vor Ort. Um vier Uhr konnte abgerückt werden. Ob es sich um Brandstiftung handelt oder nicht, ist noch unklar. Zuletzt hatte es in Bielefeld immer wieder gebrannt.