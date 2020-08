Bielefeld (WB/cm). Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Samstag erneut in eine Kleingartenanlage gerufen. In der Gartengemeinschaft Siekernbrock an der Duisburger Straße in Bielefeld-Brackwede stand gegen 2.15 Uhr eine Hütte in Flammen. Sie brannte aus.

Von Westfalen-Blatt