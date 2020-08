Drei Dachstuhlbrände nach Blitzeinschlägen

Ab 2.24 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. In Gellershagen in der Cranachstraße brannte das Obergeschoss und der Dachstuhl eines Einfamilienhauses.

Iin der Gaudigstraße in Theesen schlug ebenfalls der Blitz in das Dach eines Wohnhauses ein. In der Straße Blackenfeld schlugen die Flammen aus dem Dach einer Doppelhaushälfte. Nur mit Mühe konnten die Brandbekämpfer das Übergreifen der Flammen aufs Nachbarhaus verhindern. Bis in die Morgenstunden hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Die Sachschäden sind immens. Auch zahlreiche freiwillige Feuerwehrkräfte waren mit ihren Löschabteilungen im Einsatz und leisteten große Hilfe beim Bekämpfen der Flammen.